“الإسلامي” تثمن مواقفَ المملكة تجاه “فلسطين”

أيدتْ رابطةُ العالم الإسلامي موقفَ المملكة الثابت بشأن مسارِ السَّلام العربي الإسرائيلي، تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وأكَّدت رابطةُ العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، تأييدَها لموقف المملكة الذي أبلغته للإدارة الأمريكية حول عدم حصول علاقاتٍ دبلوماسيةٍ مع إسرائيل، ما لم يتمّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلَّة على حدود عام 1967م، وعاصمتها “القدس الشرقية”، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على “غزة”، وانسحاب أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. وفق”أخبار 24”.
وأشادت الرابطة بدعوة المملكة للمجتمع الدولي وللدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ليتمكَّن الشعبُ الفلسطينيُّ من نيل حقوقه المشروعة؛ وبالتالي يتحقَّقُ الأمن الشامل والعادل في المنطقة والعالم كله.