مهرجان “الكمأة” يستهوي أهالي سكاكا

اجتذب مهرجان “الكمأة والنباتات العطرية” بمدينة سكاكا، ولفتت أجنحة الأسر المنتجة البالغ عددها 20 أسرة، الأهالي والزوار، الذين استمعوا لشرح مفصل حول ما تشتهر به المنطقة لتسويق منتجاتها، فيما شهد المهرجان العديد من الفعاليات التي تتناسب مع مختلف الأعمار.
وشملت محتويات جناح الأسر المنتجة معروضات ومنتجات متنوعة ما بين الحرف اليدوية، ومنتجات النباتات العطرية والعناية الشخصية من الزيت والصابون، إضافة إلى أعمال الخرز والخياطة والتطريز، والمشغولات اليدوية، كما حظيت المأكولات الشعبية والمشروبات برواج وسط جمهور جناح الأسر المنتجة ممن يحرصون على الاستمتاع بالنكهة المميزة للمأكولات الشعبية.
وأكدت إحدى المشاركات في جناح الأسر المنتجة أن المهرجان مناسبة للتعرف على أنواع النباتات العطرية بالمنطقة ومنتجات العناية الشخصية التي تُستخلص منها، مشيرة إلى أنها الأكثر إقبالا من المتسوقين إلى جانب الأكلات الشعبية.
وخصص القائمون على المهرجان مواقع مناسبة بهدف إتاحة الفرصة للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم أمام الزوار، وإثراء الفعاليات بملامح من الماضي الجميل للآباء والأجداد الذي تجسده الأزياء التراثية والمأكولات الشعبية والحرف اليدوية القديمة. وفق”أخبار 24″.
وانطلق يوم السبت 3 فبراير الجاري ويستمر لمدة 10 أيام، بتنظيم ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ممثلا في مكتب سكاكا.