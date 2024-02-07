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جديد المحليات > ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا
07/02/2024   8:03 م

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا

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تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من ملك مملكة إسبانيا، الملك فيليبي السادس، تتصل بالعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله، (الأربعاء)، في مقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي. وفق”أخبار 24″.

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا

جديد المحليات
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