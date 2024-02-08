“الاتحاد” يهزم الطائي بـ”الثلاثة”

حقق نادي الاتحاد فوزًا كبيرًا على نظيره الطائي بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 19 من عمر دوري روشن.
سجل ثلاثية الاتحاد كل من عبد الرزاق حمد الله وفيصل الغامدي ورومارينيو في الدقائق 8 و42 و87 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى 31 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب العام، فيما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز الـ 16، وهو أول مراكز الهبوط.
وسجل المهاجم حمد الله في الدقيقة الثامنة من ضربة مزدوجة بعد تمريرة عرضية من الوافد الجديد فواز الصقور.
وعزز فيصل الغامدي النتيجة بتسديدة مباشرة من مدى قريب قبل ثلاث دقائق من الاستراحة، فيما اختتم رومارينيو أهداف فريقه في الدقيقة 87 بتسديدة قوية في الزاوية العليا ليحقق الاتحاد فوزه الأول بالدوري بعد ثلاث هزائم. وفق “سبورت 24”.
وسيطر الاتحاد على مجريات المباراة وهدد مرمى صاحب الأرض كثيرا عن طريق حمد الله ورومارينيو، بينما شارك القائد أحمد حجازي لأول مرة في الدوري بعد تعافيه من قطع في الرباط الصليبي.