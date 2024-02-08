نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > “الشاي” يحتوي على “سموم”
08/02/2024   8:42 ص

“الشاي” يحتوي على “سموم”

+ = -
62

وجدت دراسة حديثة أجريت بجامعة “ساوث كاليفورنيا” الأمريكية، علاقة بين بعض الأطعمة والمشروبات وزيادة مستويات مادة البيرفلوروالكيل السامة (PFAS) التي تتراكم في الجسم مع مرور الوقت.

وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “Environment International” العلمية، أن الشاي وشطائر اللحم من أكثر المواد الغذائية التي تحتوي على هذه المواد السامة، والتي تتسبّب في مشاكل صحية مثل تلف الكبد وارتفاع الكوليسترول والسكر في الدم والسرطان.

وتعتبر البيرفلوروالكيل من المواد الكيميائية الاصطناعية الموجودة في العديد من المنتجات المنزلية، مثل المقالي غير اللاصقة والمنسوجات المقاومة للماء وتغليف المواد الغذائية. وفق “أخبار 24”.

“الشاي” يحتوي على “سموم”

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885287209.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com