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12/02/2024   8:24 ص

السمنة تفتت “الخلايا”

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انتشرت السمنة على نطاق واسع في العالم بما يقرب من 3 مرات خلال الـ 50 عامًا الماضية؛ حيث توصل العلماء إلى كيفية تأثيرها على الخلايا وتسببها في تفتيت محطات الطاقة الخلوية المعروفة بالميتوكوندريا.

وتوصلت دراسة حديثة أجريت بجامعة “كاليفورنيا” الأمريكية، إلى أن السمنة تعمل على تعطيل الميتوكوندريا وانقسامها إلى أجزاء صغيرة غير قادرة على حرق السعرات الحرارية الزائدة عند المريض.

وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Nature Metabolism” العلمية، أن عملية الانقسام التي تحدث لمحطات الطاقة بالجسم يديرها جين يحمل اسم “RalA”؛ حيث تختل وظيفة هذا الجين ليقوم بتعطيل الميتوكوندريا بدلاً من تدميرها. وفق “أخبار 24”.

السمنة تفتت “الخلايا”

طب وتداوي
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