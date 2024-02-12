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12/02/2024   8:25 ص

“الذكاء” يفسّر بكاء “الرُضّع”

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يستخدم الأطفال حديثو الولادة البكاء كوسيلة تعبير وتواصل مع الأم، الأمر الذي تترجمه الأمهات ذوات الخبرة كحاجة لتغيير الحفاضات أو الرغبة في الرضاعة أو النوم أو الشعور بالمغص.

وطوّرت شركة “Capella” لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أداةً جديدة قادرة على تحليل صوت بكاء الرضيع وتمييز نغمة البكاء وترجمتها إلى رغبة أو شكوى محددة؛ وذلك لمساعدة الأمهات حديثات العهد برعاية الأطفال.

وتعمل الأداة التي دمجتها الشركة في تطبيق لهواتف أندرويد وأجهزة iOS، على مراقبة الرضيع لحظة بلحظة؛ من خلال تحميل التطبيق على هاتفين ذكيين أحدهما في غرفة الطفل والآخر يبقى مع الأم. وفق “أخبار 24”.

“الذكاء” يفسّر بكاء “الرُضّع”

طب وتداوي
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