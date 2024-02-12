“الذئاب” تقاوم “السرطان”

تسبب انفجار مفاعل محطة تشيرنوبل النووي في أوكرانيا عام 1986، في حدوث طفرة لدى الذئاب التي ظلت بالمنطقة بعد إجلاء السكان، ما أدّى إلى ظهور خصائص مقاومة للسرطان في خلاياها.
وذهبت دراسة حديثة أجريت بجامعة “برنستون” الأمريكية، إلى أن تلك الذئاب غيرت أجهزة المناعة على غرار مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي، وذلك بعد تعرضها يومياً إلى 11.28 مليريم من الإشعاع الناتج عن الانفجار.
وحددت الدراسة المعروضة بالمؤتمر السنوي لعلم الأحياء التكاملي، أجزاء معينة من المعلومات الوراثية لذئاب تشيرنوبل التي بدت مرنة في مواجهة زيادة خطر الإصابة بالسرطان، ما قد يفتح الباب أمام أبحاث مستقبلية للعلاج. وفق “أخبار 24”.