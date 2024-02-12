الطب والماء دعم “سعودي” لليمن

واصلت المملكة، ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مد يد العون لليمن وشعبه، عبر سلسلة من البرامج والمساعدات، شملت تسليم الدفعة السادسة من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمرضى الكلى بمديرية المكلا في محافظة حضرموت.
وشملت المساعدات الإنسانية للمركز، تقديم العيادات الطبية المتنقلة التابعة له في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 413 مستفيدًا، خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير 2024.
واستمرارًا لجهوده في اليمن، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1.3 ألف جلسة غسيل كلوي لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة مأرب؛ لدعم مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة.
كما قدمت عياداته الطبية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها لـ 567 مستفيدا، خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير 2024.
وفي سياق جهوده المتواصلة لدعم أبناء الشعب اليمني، وقع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتشييد وتهيئة وحدة للغسيل الكلوي في مركز الجعدة الصحي بمحافظة حجة.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، أنه سيجري بموجب الاتفاقية توفير مركز للغسيل الكلوي كوحدة تابعة لمركز الجعدة الصحي، للإسهام في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في المناطق الشمالية من محافظة حجة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاع الصحي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
ودعمًا لمشاريع المياه في اليمن، وقع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع حفر وتطوير آبار المياه في مديرية الساحل والوادي بمحافظة حضرموت، ومديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ومنطقة بئر علي بمديرية رضوم في محافظة شبوة.
وسيجري بموجب الاتفاقية حفر وتجهيز 8 آبار جديدة في مناطق تدخل المشروع في محافظات حضرموت والحديدة وشبوة متصلة بمنظومات طاقة شمسية ومزودة بخزانات بارتفاع 5 أمتار؛ لضمان الحصول على الماء في جميع الأوقات.
كما سيجري تشييد خزان برجي في مديرية الخوخة بالحديدة، وبناء خزان سطحي في مديرية رضوم بشبوة، وإعادة تأهيل 9 آبار قديمة في حضرموت والحديدة وربطها بمنظومات طاقة شمسية ومزودة بخزانات بارتفاع 5 أمتار. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الاتفاقية أيضًا لتعزيز قدرات كوادر مؤسسة المياه على إدارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بتدريب 34 فردًا على أعمال التركيب والصيانة ميدانيًا، من خلال عملية التركيب لمكونات الآبار وملحقاتها، وكذلك منظومات الطاقة الشمسية، يستفيد منها 65.3 ألف فرد بشكل مباشر.