“إثراء” معرفي وبحثي بـ”كاوست”

شهد “منتدى كاوست للمستقبل 2024” الذي انطلقت فعالياته، بتنظيم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، وحضور عدد من المسؤولين والمختصين بمجال البحث والابتكار والأكاديميين، عرض إنجازات “كاوست” على مدى 15 عاماً في مجال البحث والابتكار، من خلال حلقات نقاش محورية ومعرض تفاعلي.
وسلط المنتدى الذي تستضيفه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”؛ الضوء على العديد من الشركات الناشئة من الجامعة، بما في ذلك شركة البحر الأحمر، التي تعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وشركة “واياكيت”، التي تعرض تقنيات حيوية توفر منتجات أكثر استدامة للتنظيف والتعقيم.
وصاحب المنتدى معرض لأبرز 20 مشروعاً سلط الضوء على جهود “كاوست” لتسريع الأثر بالمملكة؛ ومدى توافق أبحاثها مع أولويات البحث والتطوير والابتكار الجديدة، حيث تهدف الأولويات الجديدة التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء كاوست في عام 2022 الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لزيادة الاستثمارات البحثية إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير وظائف ذات قيمة عالية بمجال العلوم والتقنية.
من جانبه أكد رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” البروفيسور توني تشان؛ سعي الجامعة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي تخدم رؤية المملكة 2030، وأوضح أنه بعد مرور 15 عاماً على انطلاقة كاوست استطعنا تأسيس أساس متين لجامعة عالمية المستوى.
وتركزت حلقات النقاش بالمنتدى، حول الموضوعات العلمية، بما في ذلك الطاقة والصحة والبيئة، بالإضافة إلى الاستثمارات في الأوساط الأكاديمية، وجذب المواهب الكبرى وتعزيز دور المرأة في العلوم وتطوير الشراكات الإستراتيجية، بمشاركة 47 متحدثًا، عبر 7 حلقات نقاش.
ومن بين مشاريع “كاوست”، المعروضة إعادة إحياء الشعاب المرجانية وتقنيات الخلايا الشمسية والتشخيص الطبي القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وقُدمت خلال فعاليات المنتدى ورقة عمل بعنوان “الإعلام والبحث العلمي .. شراكة لمستقبل واعد”، أبرزت مشروع وكالة الأنباء السعودية الإعلامي لنشر البحث العلمي والابتكار؛ والشراكات الإستراتيجية في هذا المجال.
واستعرضت مدير إدارة الشراكات الإستراتيجية في “واس”؛ رؤية الوكالة نحو تعزيز العلاقة بين المراكز البحثية والإعلام وصولاً بالمنتج العلمي للجمهور في قالب صحفي وبلغة سهلة تخاطب المتلقي بعيداً عن سياق الكتابة العلمية ومصطلحاتها.
وأشارت إلى الشراكات الإستراتيجية بين وكالة الأنباء السعودية و”كاوست”، إذ تحسب هذه الخطوة للجانبين نحو تجسير الفجوة بين المؤسسات العلمية ووسائل الإعلام، مبينة أن “واس” استطاعت أن توفق بين لغة البحث العلمي والطرح الإعلامي.
من جهته، أوضح نائب مدير مكتب “واس” بمكة المكرمة محمد العواجي، أن “واس” شرعت في النشر الإعلامي العلمي وفقًا لإستراتيجيتها، حيث أنشأت قسمًا إخباريًا جديدًا ضمن مزيجها الإخباري في عام 2021 ثم أطلقت بوابة إعلامية متخصصة في البحث العلمي بالشراكة مع “كاوست” عام 2022.
كما دشنت حساباً علمياً على منصات التواصل الاجتماعية في 2023، لافتًا إلى أن هذه الخطوات رافقها تهيئة عدد من كوادرها الإعلامية في مجال إعداد، وتحرير المواد العلمية ونظمت ورش العمل في كيفية التعامل مع الأبحاث.
وبين أن منصات النشر في “واس” تبث بمتوسط 20 إلى 30 خبراً علمياً يومياً، وما يقارب 50 إلى 80 من الوسائط المرئية، ما يعكس التزامها بتعزيز المحتوى الإعلامي العلمي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى تحدث فيها رئيس جامعة الفيصل محمد آل هيازع، ورئيسة جامعة الأميرة نورة الدكتورة إيناس العيسى، ونائب الرئيس للأبحاث “جامعة كاوست” الدكتور بيير ماجستريتي، ومدير تطوير الأعمال والشراكات الإستراتيجية المحلية بوكالة الأنباء السعودية رهف الحربي.