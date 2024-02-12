“البحر الأحمر” و”سدايا” تتعاونان لـ”بيئة رقمية آمنة”

اتفقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ على التعاون بين القطاعين في سبيل تحقيق التكامل الحكومي، لبيئة تقنية رقمية آمنة.
ويشمل التعاون، الذي يأتي بموجب مذكرة تفاهم بين الجانبين، الالتزام بمعايير الأمن السيبراني لبيئة تقنية رقمية آمنة، والتعاون حول توفير خدمات السحابة الحكومية “ديم” للهيئة للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها.
ووقع مذكرة التفاهم من قبل “سدايا” مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للحوسبة السحابية المهندس نواف الصحن، ومن الهيئة نائب الرئيس للتحول الرقمي وإدارة البيانات خالد آل ثنيان. وفق “أخبار 24”.
كما تهدف مذكرة التفاهم لتعزيز البنية التحتية وتمكين التحول الرقمي، وتبادل المعرفة والاستشارات الفنية في مجال تقنيات المدن الذكية، ومشاركة الهيئة السعودية للبحر الأحمر في فعاليات ومنتديات “سدايا” المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الأول بالمملكة، الذي يقام بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض خلال يومي 12 و13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم تحت شعار “حياة أجود”.