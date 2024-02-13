“النصر” يستأنف عقوبة “العقيدي”

أوكل نادي النادي النصر الإدارة القانونية بالنادي، استئناف قرار العقوبة الصادر من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، “الاثنين” بحق حارس مرمى الفريق نواف العقيدي، بسبب أحداث سبقت استبعاده من تشكيلة المنتخب في كأس آسيا.
وقررت لجنة الاحتراف إيقاف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لثبوت تجاوزه اللائحة بعدما طلب من مانشيني تأجيل معسكر المنتخب الأخير المقام في دولة قطر لمدة يوم أو يومين لظروفه الخاصة، أو منحه إجازة خاصة. وفق “سبورت 24”.
وطالبت إدارة النادي من الإدارة القانونية، استئناف قرار لجنة الاحتراف بحق نواف العقيدي بإلغاء العقوبة المالية أو تخفيضها.