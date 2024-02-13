“أوبك”: طلب قوي على النفط لـ”عامين”

تمسكت منظمة “أوبك” بتوقعاتها لنمو قوي نسبياً للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في كلا العامين، مفيدة أن هناك احتمالات للمزيد من الارتفاع.
وبينت “أوبك” في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 و1.85 مليون برميل يومياً في 2025، كما أن التوقعات لم تتغير لكلا العامين عن التوقعات الصادرة في تقرير الشهر الماضي.
وتبدو هذه التوقعات من أوبك أقوى دائماً من توقعات جهات أخرى مثل وكالة الطاقة الدولية، حيث توقعت أوبك أن “الاتجاه الإيجابي” للنمو الاقتصادي سيمتد إلى النصف الأول من 2024، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2024 و2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وفق “أخبار 24”.
وقال تقرير أوبك أيضاً إن إنتاجها من النفط انخفض 350 ألف برميل يومياً في يناير كانون الثاني، مع بدء سريان حزمة جديدة من تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يتبناها تحالف أوبك في الربع الأول.