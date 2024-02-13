“جيرارد” يستعد لمواجهة “الخليج” بـ “الفيديو”

واصل فريق الاتفاق، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعبه ضمن تحضيراته لمواجهة نظيره الخليج يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن.
وبدأ المدير الفني لفريق الاتفاق، جيرارد المران بمحاضرة الفيديو الفنية بقاعة المحاضرات، ثم التمارين الوقائية في الصالة الرياضية، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى الملعب حيث الإحماء ثم تدريب التحدي بين 4 مجموعات لكسب السرعة ثم تسجيل الأهداف في الأبواب الصغيرة.
وتركزّ بقية التدريب على الجانب الفني حيث طبق لاعبو الاتفاق عدداً من الجمل التكتيكية ليختتم التدريب بالمناورة الرئيسية. وفق “سبورت 24”.