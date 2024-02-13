بيهيتش: متحمس لخدمة “النصر”

أعرب لاعب نادي النصر، عن حماسه الشديد لتقديم الإضافة لفريقه خلال مواجهة الفيحاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال بيهيتش في مؤتمر صحفي: “متحمس للمباراة وأعرف أهميتها.. وتفكيري هجومي بشكل كبير لكن بدون أن أنسى واجباتي الدفاعية.. ودائما أريد أن ألعب وأشارك وأخدم الفريق”.
وأضاف بيهيتش أن النصر حضر لمواجهة الفيحاء جيداً خلال الأسبوع الماضي والفريق بات جاهزاً لخوض المباراة.
ويشهد دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا مواجهة سعودية خالصة تجمع الفيحاء مع النصر واللذين سيلتقيان الأربعاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، في ذهاب ثمن النهائي. وفق “سبورت 24”.