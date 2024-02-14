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جديد المحليات > “أمطار” و”برد” على معظم المناطق
14/02/2024   8:21 ص

“أمطار” و”برد” على معظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار، اليوم (الأربعاء)، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

وأوضح المركز، أن الحالة المطرية ستشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والجوف، على أن تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والرياض والشرقية.

وأشار إلى إمكانية تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، مع عدم استبعاد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان ـ الظهرـ جبل اللوز). وفق “أخبار 24”.

“أمطار” و”برد” على معظم المناطق

جديد المحليات
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