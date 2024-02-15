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جديد المحليات > “هزة” أرضية بقوة 4.40 درجة بـ”البحر الأحمر”
15/02/2024   3:42 م

“هزة” أرضية بقوة 4.40 درجة بـ”البحر الأحمر”

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رصدت هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية صباح الخميس بقوة 4.40 على مقياس ريختر، بدون تأثير في الأراضي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية رصدت الساعة 52 : 06 هزة أرضية وسط البحر الأحمر بقدر زلزالي بلغ 4.40  درجة على مقياس ريختر وعمق 32 كيلومتراً.

وأوضح المتحدث بأن سبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الأفريقية. وفق “أخبار 24”.

“هزة” أرضية بقوة 4.40 درجة بـ”البحر الأحمر”

جديد المحليات
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