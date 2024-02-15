“رخصة” للمأكولات الشعبية بعسير

دشنت هيئة فنون الطهي، المرحلة الثالثة من مشروع المأكولات الشعبية بأبها، لدعم وتحفيز مُقدِّمي تلك المأكولات بمنطقة عسير، حيث تمنح الهيئة المشاركين بالمشروع رخصة المأكولات الشعبية.
ويسعى المشروع الذي يتم بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير، وأمانة المنطقة، ويسعى إلى تحفيز الأفراد والأسر المنتجة للتوجُّه إلى صناعة المأكولات الشعبية، لتعزيز تواجدهم بالمناطق التراثية والسياحية بالمدن الرئيسة، وتقنين العمل بهذه الصناعة بما يتلاءم مع الأنظمة الرقابية والاشتراطات المعمول بها داخل المملكة، والاستفادة من التجارب المماثلة في الدول الأخرى. وفق “أخبار 24”.
ويأتي مشروع المأكولات الشعبية في إطار استراتيجية هيئة فنون الطهي الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز الهوية الثقافية، ودعم وتحفيز القطاع الخاص، إلى جانب خلق فرص العمل للمجتمع عبر تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع فنون الطهي.