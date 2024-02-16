“السجائر الإلكترونية” تضر القلب

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن السجائر الإلكترونية تتسبب في زيادة معدل نبضات القلب لدى الإنسان ما يعرضه لمخاطر صحية كبيرة.
وأوضحت الدراسة التي أجراها عدد من الباحثين بجامعة لويزفيل بالولايات المتحدة، أن النيكوتين الموجود في أنواع معينة من السجائر الإلكترونية قد يكون أكثر ضرراً من غيرها، مما يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب وزيادتها.
وأبانت أن الادعاء الشائع بأن النيكوتين الموجود في السجائر الإلكترونية غير ضار نسبيًا هو أمر غير صحيح بالمرة لأن المواد المضافة ومنتجات الاحتراق بتلك السجائر تتسبب في أضرار مماثلة إلى حد كبير لأضرار السجائر التقليدية.
ووفق الدراسة، قارن الباحثون معدل ضربات القلب وتقلبها، بعد التعرض لرذاذ السجائر الإلكترونية الذي يحتوي على أنواع مختلفة من النيكوتين فتبين عدم انتظامها بشكل أقوى منه عند التعرض للنيكوتين الطبيعي، ويزداد عدم انتظام ضربات القلب مع زيادة تركيزات النيكوتين. وفق “أخبار 24”.
وقال الأستاذ المساعد في قسم علم وظائف الأعضاء بجامعة لندن والذي قاد الدراسة، أليكس كارل، إن النتائج التي توصلنا إليها توفر دليلاً جديداً على أن نوع النيكوتين وتركيزه بالسجائر الإلكترونية يعدل التأثيرات الضارة على القلب والأوعية الدموية لرذاذ السجائر التقليدية.