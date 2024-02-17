مضاد حيوي جديد لـ”الجراثيم القاتلة”

يتغلب مضاد حيوي جديد ابتكره باحثون بجامعة “هارفارد” الأمريكية، على آليات مقاومة مضادات الميكروبات المعروفة بالجراثيم القاتلة، والتي تضعف أو توقف فعالية الأدوية.
وأكّد الباحثون وفقاً لدراستهم المنشورة بمجلة “Science” العلمية، أن المركب الاصطناعي “cresomycin” قادر على قتل العديد من سلالات البكتيريا المقاومة للأدوية، بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية.
وأظهر المركب الجديد قدرة فائقة على تعطيل الريبوسومات البكتيرية، وهي آلات جزيئية حيوية تتحكم في تخليق البروتين داخل البكتيريا، ما يمنعها من تطوير آليات حماية تمنع الأدوية من العمل. وفق “أخبار 24”.