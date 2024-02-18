“الترفيه” تطلق الشعار الجديد لـ”صُنّاع السعادة”

أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA) الشعارات الجديدة لكل من مبادرة “صُنّاع السعادة” و”برنامج مسرعات وحاضنات الترفيه”.
وتهدف مبادرة “صُنّاع السعادة” إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الترفيه، وتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف التخصصية في القطاع، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تركّز على تطوير وتأهيل الكوادر المحلية.
فيما يعمل برنامج مسرعات وحاضنات الترفيه على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الممارسة المباشرة مع شركاء محليين وعالميين، وتوفير الخدمات والتوجيه في قطاع الترفيه من خلال حزمة من البرامج واللقاءات.
كما تعد المسرعات جزءا من مبادرات الهيئة العامة للترفيه (GEA) الهادفة لاستحداث خيارات جديدة في الأنشطة الترفيهية، الرياضية، المهرجانات المخصصة للتقنيات، الألعاب، التسوق، إضافة إلى توليد آلاف الوظائف، وتنويع الأنشطة الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.