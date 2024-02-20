السجن والغرامة.. عقوبة “إهانة” العلم

حذرت النيابة العامة من إسقاط أو إهانة العلم السعودي، وذلك تزامناً مع احتفالات “يوم التأسيس” الخميس القادم.
وأكدت النيابة أن كل من ارتكب ذلك كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة في مكان عام، يعاقب بغرامة مالية قدرها 3000 ريال أو السجن لمدة سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يذكر أن المملكة تستعد لاحتفال “يوم التأسيس” الموافق 22 فبراير، وذلك استذكاراً لامتداد الدولة السعودية منذ ثلاثة قرون، وإبرازاً للعمق التاريخي والحضاري لها، واحتفاءً بالإرث الثقافي المتنوع، ووفاءً لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.
وفق “أخبار 24”.