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جديد الخرج > أمانة منطقة الرياض تكمل استعداداتها في محافظات و مراكز الرياض للاحتفال بيوم التأسيس
20/02/2024   10:05 م

أمانة منطقة الرياض تكمل استعداداتها في محافظات و مراكز الرياض للاحتفال بيوم التأسيس

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تحتفي أمانة منطقة الرياض على مستوى 47 بلدية في محافظات المنطقة ومراكزها بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يصادف 22 فبراير من كل عام؛ بأنشطة وفعاليات توفر بيئة ملائمة لمشاركة السكان فرحتهم وتفاعلهم مع المناسبة الخالدة، واستثمارها في تعزيز روح الانتماء واللحمة الوطنية.

وخصصت أمانة الرياض أكثر من 15 فعالية تتضمن: العروض التفاعلية، العرضة السعودية، مسيرة الخيول التي تحاكي أمجاد سطرها قادة الوطن ورجاله، مناطق للفنون، الأسر المنتجة، إلى جانب المجسمات التراثية، وأفلام وثائقية تحكي تاريخ المملكة، مراعية شمولية الفعاليات والأنشطة لتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، وارتباطها الوثيق بيوم التأسيس الذي يعد فرصة لاستذكار امتداد الدولة السعودية على مدى ثلاثة قرون، وإبرازًا لما تزخر به المنطقة من إرث ثقافي متنوع.

وكانت الأمانة قد أكملت استعداداتها لاحتفالات يوم التأسيس على مستوى العاصمة ومحافظاتها لتعكس من خلالها النهضة الشاملة التي تحظى بها مختلف المحافظات والمراكز، وما تضمه من معالم ومواقع سياحية وترفيهية قادرة على احتضان الأنشطة الاجتماعية المستد

أمانة منطقة الرياض تكمل استعداداتها في محافظات و مراكز الرياض للاحتفال بيوم التأسيس

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