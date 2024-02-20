“بارسونز” تطور.. “قمم السودة”

اتفقت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مع شركة بارسونز، على تقديم الخدمات الاستشارية في إدارة المشاريع والإنشاءات لمشروع “قمم السودة”.
ويتضمن نطاق عمل شركة “بارسونز” جميع خدمات إدارة مشروع “قمم السودة”، الذي يضم 6 مناطق تطوير فريدة من نوعها تشمل: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرة، جَرين، رِجال، الصخرة الحمراء.
ويأتي ذلك بموجب اتفاقية وقعتها الشركتان، من أجل تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة بارتفاع يزيد على 3 آلاف متر عن سطح البحر.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس صالح العريني، أن هذه الشراكة تمثل قفزة نوعية نحو تحقيق تجارب السياحة الفاخرة.
ويظهر التصميم التفصيلي للمخطط العام لقمم السودة، الالتزام الكامل للعمل وفق إطار بيئي مستدام، وتقديم خدمات الضيافة عالية الرفاهية، وبناء مرافق وأصول في غاية الفخامة، لتقدم لزوارها تجربة معيشية غير مسبوقة.
وتمتلك شركة بارسونز خبرات استشارية في مجال إدارة المشاريع، من شأنها الإسهام في إنجاز مراحل البناء في مشروع قمم السودة، وتحقيق مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة في تنمية القطاع السياحي والترفيهي بالمملكة.
من جهته، أعرب رئيس قسم البنية التحتية في شركة بارسونز لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بيير سانتوني عن سعادته بالعمل على أحد المشاريع الرئيسية التي تندرج ضمن برنامج التحوّل الوطني، والذي يعد أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية 2030.
وسيحافظ المشروع على المناطق الطبيعية المحيطة، ويحسّنها كما أنه سيعطي الأولوية للسلامة البيئية، ويتوافق بشكلٍ مباشر مع القيم الأساسية التي تنتهجها شركة بارسونز، ويسمح بتوظيف الخبرات في مجال التنمية الحضرية والنقل من أجل إنجاز مشروع بارز آخر في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتتولى شركة السودة للتطوير مسؤولية تنفيذ وجهة جبلية سياحية فاخرة على متن السحاب، وتوفير بنية تحتية مستدامة لمناطق التطوير تركز على البيئة، والاستجمام، والمغامرة، والرياضة، والثقافة، والتراث.
وتمتلك بارسونز انتشارًا إقليميًا يمتدّ لأكثر من 65 عامًا، وفريقًا يضم أكثر من 6 آلاف موظف، وهو ما يؤهلها لجلب خبرة عميقة إلى المملكة في مجال التطوير الحضري، والتنقل الذكي، وإدارة الأصول، والتصميم، والتخطيط الحضري، والاستدامة، وهندسة المناظر الطبيعية.