“إكثار نحل العسل” يحقق إنتاجية 200%

يُساعد برنامج تربية وإكثار نحل العسل، الذي يقوم به برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، “ريف السعودية” تعاوناً مع وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ على زيادة أعداد طوائف النحل، من خلال تطبيق البرنامج على مجموعة من النحالين النموذجيين، تمكنوا من تحقيق إنتاجية بنسبة عالية بلغت 200%.
وكشف برنامج “ريف السعودية”، أن زيادة الإنتاج ستتم من خلال تركيز برنامج التربية والإكثار على التوسع في تربية الملكات، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات الإنتاج المبتكرة، والممارسات الجيدة؛ مثل إدارة المناحل، والتربية العضوية للنحل، مبينًا أنه تم إعداد كراسة للمساهمة في نشر هذه الممارسات، حيث تم تطبيقها في عددٍ من المزارع النموذجية التي أنشأها المشروع، وحققت نتائج جيدة، وزيادة كبيرة في الإنتاج.
وسيعمل البرنامج على التوسع في إطلاق مشاريع “مراكز إكثار ملكات النحل وإنتاج الطرود” وهي 8 مراكز تشمل مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، وسيعمل كل مركز من هذه المراكز على إنتاج 5 آلاف ملكة نحل سنويا تمثّل الجيل الأول ذا النقاوة والمواصفات الإنتاجية العالية، وستساعد تلك الملكات المنتخبة النحالين على التوسّع في إكثار الملكات والطوائف النحلية مع المحافظة على صفات وراثية جيدة تضمن إنتاجا متميزا ومقاومة للأمراض والظروف الجوية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن قطاع تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل، أحد القطاعات التي يستهدفها برنامج “ريف السعودية” بالدعم، وقد حقق القطاع منذ إطلاق البرنامج قفزات كبيرة في الإنتاج، وفي تحسين دخل ومستوى معيشة المستفيدين.