“تدريب رئيسي” يجهز الاتفاق لـ”الهلال”

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي، اليوم السبت، على ملعب النادي الرديف، وذلك استعداداً لاستضافة الهلال “الإثنين” على ملعب (موطن الفرسان)، ضمن منافسات الجولة الـ 21 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/ 24.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية وتقوية العضلات في الصالة الرياضية بالنادي.
ثم انتقل اللاعبون إلى الملعب لإجراء تدريبات الإحماء ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة عبر مجموعتين، بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سيطبقه لاعبو فارس الدهناء لمواجهة الهلال، واختتم التدريب بمناورة فنية على جزء من الملعب. وفق “سبورت 24”.