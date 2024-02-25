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رياضة > الشباب والنصر “ديربي فض الشراكة”
25/02/2024   11:45 ص

الشباب والنصر “ديربي فض الشراكة”

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يحل النصر ضيفًا على الشباب في ديربي مرتقب على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، مساء الأحد، لحساب الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين “جولة يوم التأسيس”.

ويسعى أصحاب الأرض لمواصلة انطلاقتهم والتقدم في الترتيب؛ إذ حقق الشباب الفوز في آخر جولتين ليرتقي للمركز العاشر برصيد 24 نقطة.

في المقابل، يدخل النصر اللقاء منتشيًا بتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ حيث يسعى لمواصلة انتصاراته والإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب مع الهلال الذي يبتعد عنه في الصدارة بفارق 7 نقاط؛ إذ يملك النصر في رصيده 49 نقطة مقابل 56 نقطة للهلال. وفق “سبورت 24”.

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بينهما هذا الموسم، إذ التقيا أول مرة في الموسم الحالي لحساب دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية 2023” وحسم التعادل نتيجة اللقاء، قبل أن يلتقيا في الدوري على ملعب الأول بارك لحساب الدور الأول ويومها فاز النصر برباعية نظيفة، ليكررا الموعد وهذه المرة لحساب ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز النصر على ملعب الشباب بنتيجة 5-2 بعد مباراة مثيرة.

الشباب والنصر “ديربي فض الشراكة”

رياضة
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