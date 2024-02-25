أرسنال يسحق نيوكاسل بـ”رباعية”

واصل أرسنال مطاردته لثنائي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في صراع الفوز باللقب بفوزه الكبير بنتيجة (4-1) على ضيفه نيوكاسل يونايتد المتعثر “السبت”.
ووضع هدف عكسي من سفين بوتمان في مرماه وتسديدة ضعيفة من كاي هافرتس أرسنال في المقدمة 2-صفر في نهاية الشوط الأول قبل أن يسجل بوكايو ساكا وياكوب كيفيور هدفين ليحسما الثلاث نقاط، قبل أن يقلص جو ويلوك الفارق لنيوكاسل.
ورفع الفوز رصيد فريق المدرب ميكل أرتيتا صاحب المركز الثالث إلى 58 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي فاز في وقت سابق اليوم 1-صفر على بورنموث. وفق “سبورت 24”.
وسجل أرسنال 15 هدفاً في آخر ثلاث مباريات بالدوري الممتاز، وكان الفوز على نيوكاسل بمثابة ردة فعل مثالية بعد الهزيمة في وقت متأخر 1-صفر في بورتو بعد عرض مخيب للآمال في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.