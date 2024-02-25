“كين” ينقذ البايرن أمام لايبزيج

سجل هاري كين هدفين، أحدهما في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود بايرن ميونيخ للفوز بهدفين مقابل هدف على رازن بال شبورت لايبزيج في الدوري الألماني “السبت”، لينهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في كل المسابقات ويظل على بُعد ثماني نقاط من باير ليفركوزن المتصدر.
وكان النادي البافاري حريصاً على وضع حد لهزيمتين متتاليتين في الدوري المحلي، فضلاً عن خسارته أمام لاتسيو في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، لينهي أسبوعاً مضطرباً للغاية بعد قراره بالانفصال عن المدرب توماس توخيل في نهاية الموسم الحالي.
وكان ينبغي أن يتقدم بايرن في الشوط الأول عندما سدد كين ضربة رأس في القائم بالدقيقة الخامسة، واقترب من هز الشباك مرة أخرى بتسديدة خلفية.
وبدأ لايبزيج الشوط الثاني بشكل أفضل واختبر الحارس مانويل نوير عدة مرات قبل أن يستغل كين هجمة سريعة ويرسل تسديدة منخفضة بعد مجهود جيد من جمال موسيالا ويضع بايرن في المقدمة في الدقيقة 56.
وسنحت فرصتان ذهبيتان لـ”لايبزيج”، الذي يقاتل من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبي ليتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عن طريق السلوفيني بنتيامين شيشكو لكن أنقذهما نوير.
وفشل نوير في التصدي لتسديدة شيشكو التي بدلت اتجاهها لتسكن شباكه في الدقيقة 70، ولكن كين أنقذ فريقه مرة أخرى عندما سجل هدفه 27 في الدوري هذا الموسم عن طريق تسديدة منخفضة قوية لينتزع النقاط الثلاث لحامل اللقب. وفق “سبورت 24”.
ويحتل الفريق البافاري المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 61 نقطة بعد فوزه 2-1 على ماينتس أمس الجمعة، وظل لايبزيج في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.