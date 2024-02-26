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جديد المحليات > “بن فرحان” يصل جنيف للمشاركة باجتماعات “أممية”
26/02/2024   9:15 ص

“بن فرحان” يصل جنيف للمشاركة باجتماعات “أممية”

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وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى جنيف، على رأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، واجتماع مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية أن الأمير فيصل بن فرحان سيبحث مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماعات رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية.

كما يعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول المشاركة في الاجتماعات الأممية. وفق “أخبار 24”.

“بن فرحان” يصل جنيف للمشاركة باجتماعات “أممية”

جديد المحليات
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