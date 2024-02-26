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26/02/2024   9:14 ص

4 طرق للوقاية من “التصلب العصيدي”

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أبرزت مدينة الملك سعود الطبية، طرق الوقاية من “التصلب العصيدي”، وفي مقدمتها التوقف عن التدخين، وممارسة النشاط البدني، وتناول الأطعمة الصحية، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن سليم.

وأوضحت المدينة، أن التصلب العصيدي هو نوع مُحدد من أنواع تكلس الشرايين، ويصف حالة من تراكم الطبقات أو اللويحات الدهنية داخل الشرايين وعلى جدرانها، وينتج عن ذلك ضعف تدفق الدم عبرها، وقد تنفجر هذه اللويحات الدهنية وتتمزق فتتشكل نتيجة لذلك جلطة أو كثرة دموية.

وأشارت إلى أن المضاعفات التي تنتج عن هذا المرض تشمل اعتلال الشرايين التاجية، والمحيطية، وكذلك السباتية. وفق “أخبار 24”.

4 طرق للوقاية من “التصلب العصيدي”

طب وتداوي
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