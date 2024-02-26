نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مباحثات “أمنية” سعودية مع “6 دول”
26/02/2024   9:15 ص

مباحثات “أمنية” سعودية مع “6 دول”

+ = -
44

بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، مع وزراء داخلية 6 دول، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مسارات التعاون الأمني.

والتقى وزير الداخلية على هامش أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، نظيره العراقي الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري، لبحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال الاجتماع.

كما تطرق في لقائه مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وجدول الأعمال أيضاً. وفق “أخبار 24”.

وتصدرت سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني، جدول مباحثات الأمير عبدالعزيز بن سعود مع وزير الداخلية بدولة فلسطين زياد هب الريح، ووزير الداخلية بمملكة الأردن مازن عبدالله الفرايه، ووزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، ووزير الداخلية بجمهورية جيبوتي سعيد نوح حسن.

مباحثات “أمنية” سعودية مع “6 دول”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885289258.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com