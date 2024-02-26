مباحثات “أمنية” سعودية مع “6 دول”

بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، مع وزراء داخلية 6 دول، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مسارات التعاون الأمني.
والتقى وزير الداخلية على هامش أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، نظيره العراقي الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري، لبحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال الاجتماع.
كما تطرق في لقائه مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وجدول الأعمال أيضاً. وفق “أخبار 24”.
وتصدرت سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني، جدول مباحثات الأمير عبدالعزيز بن سعود مع وزير الداخلية بدولة فلسطين زياد هب الريح، ووزير الداخلية بمملكة الأردن مازن عبدالله الفرايه، ووزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، ووزير الداخلية بجمهورية جيبوتي سعيد نوح حسن.