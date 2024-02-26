“ميتروفيتش” الهلال.. أرقام مرعبة في موسم للتاريخ

تزينت الملاعب السعودية هذا الموسم بنخبة من نجوم الكرة العالمية في موسم تاريخي واستثنائي، منهم من قدم أوراق اعتماده سريعًا متربعًا في قلوب مشجعيه، لكل من أبرزهم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.
وعلى الرغم من الصفقات العالمية التي أبرمها الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن “ميتروفيتش” أكمل القطعة الناقصة في الفريق الذي كان يبدو مكتملًا حتى وصل المهاجم الصربي الذي انفجرت معه أهداف الهلال في شباك المنافسين لينطلق الفريق نحو سلسلة قياسية من المباريات بلا هزيمة وبحصيلة قياسية من الانتصارات المتتالية.
ويتواجد ميتروفيتش ضمن متصدري الأرقام والإحصائيات في دوري روشن، حيث يحل ثانيًا في قائمة الهدافين برصيد 19 هدفًا بفارق هدفين فقط عن كريستيانو رونالدو قائد النصر “21 هدفًا”.
كما يأتي “ميترو” ثانيًا في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بـ23 هدفًا “سجل 19 وصنع 4” يحل بها ثانيًا خلف رونالدو “30 هدفًا”.
ويتصدر ميتروفيتش قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا من ركلات الجزاء بـ7 ركلات فيما لم يهدر سوى ركلة وحيدة.
كما يأتي ميتروفيتش ثانيًا في معدل التهديف بهدف كل 82 دقيقة بفارق دقيقة واحدة فقط عن رونالدو الذي يسجل هدفًا كل 81 دقيقة، فيما يأتي ثانيًا كذلك في معدل التسديدات في كل مباراة بـ4.7 تسديدة خلف رونالدو “6.6 تسديدة”.
* أرقام آسيوية
ولم تنحصر أرقام ميتروفيتش “المرعبة” على دوري روشن أو المنافسات المحلية فقط، بل إن المهاجم الصربي يقود الهلال بمنتهى الثبات في دوري أبطال آسيا مسجلًا حتى الآن 7 أهداف يأتي بها ثالثًا في قائمة هدافي البطولة بفارق هدف واحد عن الصدارة.
وخلال دور المجموعات سجل ميتروفيتش 5 أهداف بينها 3 أهداف “هاتريك” في شباك مومباي سيتي الهندي، قبل أن يسجل هدفين في ثمن النهائي في شباك سباهان أصفهان بواقع هدف في الذهاب وآخر إيابًا. وفق “سبورت 24”.
ومنذ بداية الموسم يتوهج ميتروفيتش سواء مع الهلال أو منتخب صربيا؛ حيث ساهم منذ بداية الموسم في 40 هدفًا خلال 34 مباراة، مسجلًا 34 هدفًا وصنع 6 أهداف، كما سجل الهاتريك في 3 مناسبات وسجل ثنائية في 3 مباريات، علمًا بأنه سجل في جميع البطولات بدءًا من كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري روشن، دوري أبطال آسيا وتصفيات يورو 2024.