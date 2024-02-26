“طموح” الاتفاق يهدد “إنجاز” الهلال

يحل الهلال المتصدر ضيفًا على الاتفاق، الإثنين، على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق لحساب الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين “جولة يوم التأسيس”.
ويسعى الهلال لإعادة فارق النقاط السبع بينه وبين ملاحقه النصر الذي تغلب على الشباب 3-2 لحساب الجولة ذاتها؛ حيث يتربع الهلال على الصدارة برصيد 56 نقطة، بينما يأتي النصر ثانيًا برصيد 52 نقطة ولعب مباراة أكثر.
ويبحث الهلال عن الفوز رقم 24 على التوالي في جميع المسابقات من أجل تعزيز رقمه التاريخي ومواصلة تحطيم أرقام كبار أندية العالم؛ حيث يعادل حاليًا رقم بايرن ميونخ “23 فوزًا”، وحطم رقم ريال مدريد “22 فوزًا متتاليًا”. وفق “سبورت 24”.
في المقابل، يأمل الاتفاق في مواصلة انتصاراته بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية بعد 8 جولات متتالية بلا فوز، علمًا بأن الفريق يحل في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.
ولم يخسر الاتفاق أمام أي منافس في دوري المحترفين أكثر من خسارته أمام الهلال (19)، علمًا بأن آخر فوز للاتفاق أمام الهلال كان على ملعبه في مارس 2018 لحساب موسم 2017-2018.