“حركة” رونالدو تشعل مواقع التواصل

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر غضب عدد من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قام بحركة اعتبرتها مشجعي في مواقع التواصل الاجتماعي بأنها “غير أخلاقية” لجماهير الشباب خلال مباراة الفريقين، الأحد، لحساب الجولة 21 من دوري روشن.
وتوجه رونالدو نحو جماهير الشباب بعد المباراة التي حسمها النصر بالفوز 3-2، بعد أن حاولت استفزازه بهتاف “ميسي .. ميسي” ليرد عليهم النجم البرتغالي بحركة اعتبرها الجمهور الشباب بـ “استفزازية”.
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الحركة “غير أخلاقية” من رونالدو وأن عليه أن يتحكم في أعصابه أمام الجماهير.
وكانت جماهير الشباب رددت في أوقات كثيرة من المباراة هتاف “ميسي .. ميسي” في محاولة لاستفزاز رونالدو والذي رد عليهم بعد نهاية المباراة بإشارة اعتبرت غير أخلاقية. وفق “سبورت 24”.