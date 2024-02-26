الهلال يهزم الاتفاق بـ”ثنائية” في روشن

حقق فريق الهلال فوزا على نظيره الاتفاق، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة الـ 21 بدوري روشن.
وحقق فريق المدرب جورجي جيسوس الانتصار 14 تواليا في الدوري ليفض الشراكة مع النصر.
ومنح سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش التقدم للهلال بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 40.
وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة من مدى قريب بعدما توغل من الجانب الأيسر.
وكانت أمسية الهلال مثالية لكن الهداف ألكسندر ميتروفيتش تلقى بطاقة صفراء ليغيب عن مواجهة الاتحاد حامل اللقب بالجولة المقبلة. وفق “سبورت 24”.
ووصل الهلال إلى 59 نقطة ليعيد الفارق مع مطارده النصر إلى سبع نقاط بعدما فاز فريق كريستيانو رونالدو 3-2 على الشباب أمس الأحد.