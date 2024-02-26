كوليبالي عن غياب “ميترو”: لسنا فريق اللاعب الواحد

قال السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال إن الفوز أمام الاتفاق هو نتاج عمل الفريق، وهو ما يميز الهلال كمنظومة عمل.
وقدم كوليبالي مباراة كبيرة في فوز الهلال على الاتفاق 2-0 في المباراة التي جرت بينهما، الاثنين، في الدمام لحساب الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين “جولة يوم التأسيس”.
ورد كوليبالي على الإشادات بمستواه خلال اللقاء بالقول إن بطل المباراة هو الفريق الذي قدم لقاء كبيرًا وحقق فوزًا مستحقًا أمام منافس محترم. وفق “سبورت 24”.
وعن تأثر الهلال بغياب مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش عن مباراة الكلاسيكو القادمة أمام الاتحاد بسبب تراكم البطاقات، أكد كوليبالي أن الهلال ليس فريق اللاعب الواحد، بل إنه يمثل منظومة واحدة، معربًا عن ثقته في أن أي مهاجم سيخوض اللقاء سيقدم أفضل ما لديه رفقه الفريق.