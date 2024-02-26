نيابة عن سمو أمير منطقة الرياض: سمو محافظ الخرج يدشن منتدى الخرج الصناعي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود – أمير منطقة الرياض – دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز – محافظ الخرج – منتدى الخرج الصناعي بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية الأستاذ محمد الماضي, ومعالي رئيس الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان, وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ وليد بن عبدالمجيد أبو خالد.
وقد أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز – محافظ الخرج – بالجهود المتميزة التي بذلتها غرفة الخرج لإنجاح المنتدى, وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تحقق المستهدفات الرئيسية للرؤية, وتحفز القطاع الصناعي في المملكة من خلال إطلاق جائزة المصنع المثالي, مثمنا الدور الكبير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية, والوزارات والهيئات التي ساهمت في إنجاح المنتدى.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف أن هذا المنتدى الذي أتى بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومشاركة من وزارة الاستثمار يلعب دورا كبيرا في دعم القطاع الصناعي, وتجمع الشركات الصناعية ذات الأثر الاقتصادي تحت قبة واحدة لدعم القطاع وتذليل العوائق أمامه, وفتح آفاق جديدة للمصانع لعقد شراكات واتفاقيات تساهم في تحقيق الاستدامة ورفع الكفاءة والجودة.
وقد أشار الرئيس التنفيذي للمنتدى – رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الخرج – عبدالقادر العضياني أن المنتدى يهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات الصناعية لتبادل الخبرات يصاحبه ورش عمل تستهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع وتم تأمين 1600 وظيفة في القطاع الصناعي سيتم التوظيف عليها بشكل فوري من خلال شركات وطنية متخصصة.
الجدير بالذكر أن المنتدى يمتد حتى 29 من الشهر الجاري ويصاحبه ورش عمل ودورات تدريبية وجلسات حوارية متخصصة.