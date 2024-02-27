مصدر مسؤول: لقاء القصبي بمسؤول إسرائيلي “مزاعم”

دحض مصدر مسؤول، مزاعم مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، حول لقاء وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي.
وفنّد نفي المصدر المسؤول انعقاد اللقاء المزعوم، مؤكداً أن الفيديو كان أثناء وقوف القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تقدم شخصٌ للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص.
وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي. وفق “أخبار 24”.