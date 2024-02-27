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جديد المحليات > “جوجل” تُعيد إنشاء الصور بـ”الذكاء”
27/02/2024   9:29 ص

“جوجل” تُعيد إنشاء الصور بـ”الذكاء”

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تخطط شركة “جوجل”، لإعادة إطلاق خاصية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في الأسابيع المقبلة، بعد التوقف المؤقت جراء رصد عدم دقة بعض الصور التاريخية.

واضطرت الشركة إلى وقف خدمة توليد الصور من خلال نماذج (جيميناي) المتعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي؛ بسبب الانتقادات التي وجهت لها، قبل أن تقرر العمل على إصلاحها تمهيداً إلى العودة من جديد.

وسبق أن غيرت جوجل اسم (بارد) إلى (جيميناي) هذا الشهر، وطرحت خطط الاشتراك المدفوعة، والتي يمكن للمستخدمين اختيارها للحصول على قدرات تفكير أفضل من نموذج الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.

وتتسابق جوجل لإنتاج برامج ذكاء اصطناعي؛ لمنافسة برنامج الشركة المدعومة من مايكروسوفت، منذ إطلاق شركة (أوبن إيه.آي) الناشئة روبوت الدردشة الذائع الصيت (تشات جي.بي.تي).

“جوجل” تُعيد إنشاء الصور بـ”الذكاء”

جديد المحليات
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