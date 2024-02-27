النفط يوقف “النزيف” بزيادة 1%

أوقف النفط نزيف الأسعار على مدار اليومين الماضيين، ليعاود الارتفاع بزيادة أولية مع نهاية المعاملات وصلت إلى 1%، تزامناً مع نقص إنتاج مصافي التكرير الأمريكية؛ جراء عمليات صيانة مقررة.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بمقدار 91 سنتاً أو 1.11 % إلى 82.53 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أي 1.43 % إلى 77.58 دولار.
وأرجع مختصون تلك الزيادة، إلى تراجع نشاط التكرير في الولايات المتحدة واضطرابات الشحن العالمية، بالإضافة إلى تقلص إمدادات الديزل وزيادة الطلب في أوروبا. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن أسعار الديزل ارتفعت في الولايات المتحدة لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر لتتجاوز 48 دولاراً للبرميل هذا الشهر، وهو ما حدّ من فرص المراجحة لشحن الوقود إلى أوروبا.