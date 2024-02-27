المانغروف رهان لـ “الاستدامة البيئية”

أكد مدير إدارة البيئة في هيئة تطوير المنطقة الشرقية محمد آل مطير، إسهام أشجار المانغروف في تحقيق الاستدامة التي يتم العمل عليها، وتحظى باهتمام عالمي ممثل بالأمم المتحدة.
وأشار لدى مشاركته في أعمال اليوم الثاني لمنتدى الالتزام البيئي 2024، إلى أن تشجيع زراعة المانغروف يسهم في التنوع الاقتصادي في المجال البيئي.
وأكد أن الدراسات تشير إلى تعرض المناطق للخطر ما لم يتم استهدافها بزراعة المانغروف، حيث إن زراعة المانجروف تساعد على التخفيف من الأمواج العاتية والكوارث الساحلية وفي التخفيف من عملية التغيير المناخي.
وشهد المنتدى إقبالًا واسعًا من الحضور، في ظل تنوع فعالياته المصاحبة، سواء من ناحية ما يطرح في الجلسات أو ما يتم مناقشته في مقهى الاستدامة، حيث تم طرح العديد من موضوعات تحقيق الاستدامة وخلق نوع من الترابط المجتمعي لجميع المهتمين بمجال البيئة.
وفي الجلسة الأولى من اليوم الثاني، أكد نائب الرئيس الأول لتطوير المشاريع في شركة معادن المهندس عبدالرحمن السدلان، أن التعدين هو أحد القطاعات التي تستهدف رؤية 2030 تنميتها لتكون رديفاً بعد الطاقة والنفط، ويستهدف قطاع التعدين زيادة الناتج المحلي ومن ثم مضاعفة التوظيف، ووضعت “معادن” الاستدامة البيئية ضمن أهدافها الإستراتيجية.
من جهتها أوضحت المختصة في حماية البيئة والاستدامة في الشركة السعودية للكهرباء، ريم حلاوني، أن توفير الكهرباء عنصر أساسي لتحسين جودة حياة الأفراد، وتولي الشركة اهتماما بتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتوسع في المشاريع، وتتميز الشركة بمراقبة الأداء البيئي على جميع منشآتها ومتابعة المؤشرات لرفع مستوياته.
وأشارت مدير إدارة الإستراتيجية والتخطيط في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سارة معوض، إلى أن عام 2019 كان البداية بالبحث الميداني على عينة لبعض المناطق في مجال المسؤولية الاجتماعية، وبلغ الإفصاح في 2022 عن مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات بمبلغ 550 مليون ريال.
من جهته طالب المدير التنفيذي لقطاع البيئة في نيوم عزيز العثمان، بالمواءمة بين البيئة والاقتصاد، مبينًا أن فكرة نيوم قامت على الاستدامة وتقديم العصرنة والحياة السهلة بأقل التكاليف.
بدوره لفت رئيس الاستدامة والبيئة في شركة البحر الأحمر الدولية رائد البسيط، إلى أن الالتزام البيئي يدعو للفخر ويعكس جهود المملكة في الاهتمام بالبيئة، موضحاً أن مشروع “آمالا” من المشروعات الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة التي تم إنشاؤها في أماكن ذات حساسية بيئية عالية، وكان التحدي طريقة تحقيق التوازن بين المنافع والقيم البيئية والمستهدفات من التطوير في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وفي مقهى الاستدامة كان الحديث عن إستراتيجية المركز بالمواءمة المباشرة مع أهداف رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، إذ أفادت مديرة الإستراتيجية بسمة الجهني، أن المركز يرتبط بتحقيق هدف إستراتيجي، من خلال مجتمع حيوي وتمكين حياة عامرة وصحية، بالارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز نمط حياة صحي وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية كالتصحر، ويسعى المركز إلى الريادة في الالتزام البيئي لتعزيز استدامة البيئة والمساهمة في ازدهار القطاعات وتحسين جودة الحياة.