“التعاون الإعلامي”.. هدف زيارة “الدوسري” للأردن

استعرض وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، سبل تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية المشتركة مع الأردن، انطلاقًا من العلاقات الاستراتيجية العميقة بين البلدين، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.
وشدد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره وزير الاتصال الأردني مهند المبيضين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، على عُمق العلاقات الاستراتيجية الأخويَّة والتَّاريخيَّة الوثيقة بين البلدين، التي تعكسها المكانة الخاصَّة والرِّعاية والاهتمام الكبيرين من قيادتي البلدين.
وأكد “الدوسري” عُمق العلاقات الأخويَّة المتميزة بين البلدين، والتي يعكسها التَّقارُب الكبير على مستوى القيادتين الحكيمتين، والحكومتين، والشَّعبين الشَّقيقين، مبرزًا أهميَّة البناء على هذه العلاقة المتينة والرَّاسخة من أجل تعزيز مجالات التَّعاون كافة، وخصوصاً في مجال الإعلام.
من جانبه، أكد “الخصاونة” أنَّ مواقف البلدين تصل حدَّ التَّطابق إزاء مختلف القضايا، لا سيما القضيَّة الفلسطينيَّة التي يبذل البلدان جهداً كبيراً، وبتنسيق مشترك؛ من أجل إيجاد الحلِّ العادل والشَّامل لها، مثمنًا الدَّور الريادي للمملكة في العمل على ترسيخ الاستقرار الإقليمي ودعم قضايا الأمَّتين الإسلاميَّة والعربية. وفق “أخبار 24”.
وأشاد بحجم التطوُّر والتَّحديث الذي تشهده المملكة في العديد من المجالات، والذي يعكسه مستوى التنوُّع الاقتصادي، والتطوُّر السِّياحي، والاهتمام بمجال الإعلام الحديث، مؤكِّداً وجود أوجه كبيرة للتَّعاون بين البلدين في هذه المجالات وغيرها.
كما التقى وزير الإعلام خلال الزيارة؛ نخبة من القيادات الإعلامية الأردنية، تناول اللقاء عدداً من الأفكار والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي القائم بين البلدين على مختلف المستويات.