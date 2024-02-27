“دونيس”: نفد صبري.. لا رواتب ولا منشآت

خرج اليوناني جورجوس دونيس، المدير الفني للوحدة، عن صمته بعد هزيمة فريقه أمام الاتحاد، مساء الإثنين، في ختام الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين.
ورفض دونيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اللقاء، الحديث عن أي أمر متعلق بالمباراة؛ حيث تطرق للحديث عن أزمات إدارية يعاني منها الفريق.
ووصف دونيس الوضع المادي في نادي الوحدة بـ “السيئ”، لافتًا إلى أن آخر راتب حصل عليه الفريق كان في نوفمبر الماضي ومنذ ذلك الحين لم يحصل أحد على راتبه، مشيرًا إلى عدم وجود مكافآت، فضلًا عن افتقار النادي لمنشآت أو أدوات لتحسين الفريق.
وقال دونيس إنه منذ قدومه إلى الدوري السعودي وهو يحترم التطور الذي يحدث في كرة القدم السعودية، لكن منذ بداية مشواره مع الوحدة وهو يشعر بأن الفريق دخل نفقًا مظلمًا ولا يزال يبحث لإيجاد النور، على حد قوله. وفق “سبورت 24”.
ولفت دونيس إلى أن الفريق لم يقم بتدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية كون النادي معاقبًا من “فيفا”، وما زاد من صعوبة الأمور ما يواجهه اللاعبون من تحديات على الرغم من المسافة الطويلة التي يقطعونها من جدة لمكة ذهابًا وعودة من أجل التدريبات.
واختتم دونيس حديثه بالقول إن الصبر بدأ بالنفاد مع كل الصعوبات التي تواجه الفريق، مشيرًا إلى أنه ولاعبيه تلقوا الكثير من الوعود ولكن دون أفعال.