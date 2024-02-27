جاياردو: روح لاعبي “الاتحاد” قادتنا للفوز

أشاد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب فريق الاتحاد بالمستوى الذي ظهر به فريقه أمام الوحدة والذي مكن من الفوز في المباراة بنتيجة (2/1)، مشيراً الى أن فريقه استطاع التغلب على الظروف الصعبة والتي كان اخرها إصابة عمر هوساوي أثناء الإحماء وتمكن من تحقيق الفوز.
وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إنه سعيد جداً بنجاح فريقه في تحقيق انتصارين خلال 4 أيام فقط، وقدرة الفريق على العودة بعد تقدم الخصم، وتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز.
وواصل المدرب الأرجنتيني التغني بفريقه، مشيراً إلى الروح العالية التي ظهر بها لاعبوه وإظهارهم الشخصية القوية في الملعب رغم تأخرهم بهدف، قبل تمكنهم من تعديل النتيجة وتحقيق الفوز، مبدياً إعجابه بالمستوى الفني الكبير للاعبين والدعم الجماهيري الكبير. وفق “سبورت 24”.
ووصف جاياردو جماهير الاتحاد بـ”الرائعة”، مشيراً إلى مساهمتها في بث الروح القوية من المدرج للاعبين داخل الملعب، ولافتاً إلى مساهمتهم في تحقيق الفوز، ومقدماً الشكر لهم وللاعبي الفريق.
وقلص الاتحاد بالفوز على الوحدة الفارق النقطي مع التعاون صاحب المركز الرابع في سلم ترتيب الفريق إلى نقطة واحدة بعد بلوغه النقطة الـ37، في الوقت الذي ظل الوحدة في المركز التاسع بـ26 نقطة.