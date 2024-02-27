طرح “12519 وظيفة” تعليمية “للجنسين”

فتحت وزارة التعليم التقديم على 12519 وظيفة تعليمية للجنسين، بنظام التعاقد اللائحي المكاني في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها، وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
ويتم التقدم للوظائف المعلنة على رتبة ممارس، عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيفن “جدارات”، في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقاً لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحددت الوزارة مواعيد التقديم على الوظائف المُعلنة على فترتين، حيث تبدأ الفترة الأولى للمتقدمين على وظائف المعلمين من يوم الثلاثاء 24 /08/ 1445هـ الموافق 05/ 03/ 2024م ، وتنتهي يوم الأحد 29/ 08/ 1445هـ الموافق 03/10/ 2024م ، بينما تبدأ الفترة الثانية وهي للمتقدمات على وظائف المعلمات من يوم الاثنين 01/09/1445هـ الموافق 11/ 03/ 2024م وتنتهي يوم السبت 06/09/1445هـ الموافق 16/ 03/ 2024م، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية.
وأشارت إلى أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م، على أن تبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشيحهم عليها.
فيما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 01/ 05/ 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم، في حين أوضحت الوزارة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
وشددت وزارة التعليم على ضرورة أن تنطبق على المتقدم شغل الوظيفة التعليمية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة التعليمية في مجال التخصص، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم، ومعادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج.
وتنص معايير المفاضلة للتقديم على الوظائف التعليمية 20% للمعدل التراكمي، و20% لأقدمية التخرج، و20% لدرجة اختبار الرخصة المهنية (العام)، و40% لدرجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي.
وفق “أخبار 24”.