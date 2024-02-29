“إريكسون” لـ”رقمنة” وتدوير “النفايات” بالمملكة

تستهدف خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير قطاع النفايات في المملكة، الوصول إلى إعادة تدوير تصل إلى 95% بما يسهم في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال، وتحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل إلى 100 مليون طن سنويًا، إلى جانب توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الإطار؛ وقعت شركة “إريكسون” السويدية الرائدة في مجال توفير أنظمة توصيل البيانات والاتصال عن بعد، مذكرة تفاهم مع شركة “iot squared” التابعة لمجموعة “STC” السعودية لتقديم منصة إريكسون لإعادة التدوير المتصلة (ECR) كبرنامج خدمة في المملكة، وذلك خلال المؤتمر العالمي للجوال 2024 في برشلونة بإسبانيا، حيث ستعمل الشراكة على زيادة الوعي بأهمية إدارة النفايات والمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة في البلاد.
وأوضحت إريكسون وفقاً لبيان بموقعها الرسمي، أن منصة (ECR) الشاملة تعالج التأثير البيئي للنفايات من خلال رقمنة سلاسل التوريد العكسية، لتمكين التحسين والتتبع الشامل والشفافية، وإمكانية تحقيق الدخل من النفايات، وذلك عبر حماية الموارد الطبيعية من خلال تحويل النفايات إلى مواد خام يعاد تدويرها بدلاً من وضعها في مدافن النفايات أو حرقها، حيث تتضمن مذكرة التفاهم العديد من مسارات النفايات بالمملكة، مع إطلاق أولي لمعالجة النفايات الصلبة (MSW).
ولفتت إلى أن المنصة تتمتع أيضًا بميزة إعداد تقارير الاستدامة، والتي توفر رؤى قيمة لإعادة التدوير يمكنها تحسين العمليات وتمكين التدوير، والتي يمكنها دمج وتنسيق مصادر البيانات الخارجية، وتخزين البيانات بأمان، وتوفير إدارة قوية للبيانات الضخمة، مما يتيح تصورات البيانات الثاقبة والكفاءات في سلسلة القيمة، حيث أفاد الرئيس التنفيذي لشركة “iot squared” عثمان الدهش أن المنصة تساعد في تحويل المشهد التكنولوجي في المملكة من خلال حلول إنترنت الأشياء لتحقيق الاستدامة، بما يتماشى مع المبادرة السعودية الخضراء. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الدهش بأن هذه الشراكة تستهدف تعزيز التدوير والابتكار والاستدامة، من خلال رقمنة وتتبع العديد من مسارات النفايات، مع الإطلاق الأولي للنفايات الصلبة البلدية (MSW) في المملكة، لضمان الشفافية يربط بين المشترين والبائعين للنفايات والمواد الخام المعاد تدويرها، مما يعزز اقتصاد أكثر استدامة في البلاد.