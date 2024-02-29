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29/02/2024   9:24 ص

“الكرش” يُهدد الرجال بالخرف

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توصلت دراسة حديثة إلى وجود علاقة بين المعاناة من وزن البطن الزائد (الكرش) لدى الرجال وإمكانية الإصابة بالخرف أو ما يسمى بـ”شيخوخة الدماغ”.

وجاء في الدراسة التي نشرتها “ديلي ميل” البريطانية، أن ارتفاع نسبة الدهون في البنكرياس والكبد لدى الرجال قد يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالخرف؛ حيث تم الوصول لتلك النتيجة بعد دراسة عشرات الأشخاص في منتصف العمر.

وكشفت عن ارتباط زيادة الدهون في البنكرياس بانخفاض الإدراك وحجم الدماغ لدى الرجال في منتصف العمر، ومن ثم زيادة العرضة لخطر الإصابة بمرض “ألزهايمر”. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن الدهون الزائدة المتراكمة حول الجذع تسمى بـ”الدهون الحشوية”، ويعتبرها الأطباء بأنها السبب الأول في ظهور الجسم بشكل غير مُرضٍ.

“الكرش” يُهدد الرجال بالخرف

طب وتداوي
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