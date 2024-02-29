وزير التعليم: تصنيفنا تقدم 5 مراتب عالمية

أكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن هناك تحسنا في البرامج الوطنية بالمملكة، مشيرا إلى تقدم تصنيفها 5 مراتب عالمية بالتعليم، ورغم ذلك فهذا ليس طموحها وأمامها مسارات طويلة لتحقيق أهدافها التي تسعى إليها.
وأضاف في حديثه بمؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” المقام بالرياض، أن المملكة وصلت إلى مستوى جيد في التعليم المبكر الذي كان في عام 2019 نحو 10% والآن أصبح 34% ونستهدف الوصول إلى 90% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن التبسيط والمرونة وتجنب التعقيد هو ما نحتاجه في تعليمنا ونركز على الأساسيات وفق احتياجات سوق العمل، وعلينا الاستثمار بمعلمينا لنصل إلى أعلى مستوى بالمهارات والقيم، أيضا من المهم تحسين مهارات أطفالنا ولا بد أن نستثمر أكثر لنصل إلى المستوى المناسب للمهارات.
ولفت البنيان إلى أن تطوير رأس المال البشري هو أحد أهم أولوياتنا وهو ما نرى نتائجه في تحقيق النمو، ولذلك علينا أن نركز عل مزيد من الاستثمار والتطوير فيما يخص الطلاب والمدارس والمناهج لتواكب التغيرات العالمية. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أهمية التبسيط في النظم التعليمية وتغيير ثقافة التعليم وتلبية متطلبات سوق العمل والتركيز على الأساسيات إلى جانب مناهج قوية ومرنة، تتغير وفق الحاجة، بالإضافة إلى الاستثمار بالطلاب والمعلمين للوصول إلى أعلى مستوى بالمهارات والقيم.