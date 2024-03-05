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جديد المحليات > “طيور البحر” تزين لوحة الغروب بـ”عسير”
05/03/2024   11:53 ص

“طيور البحر” تزين لوحة الغروب بـ”عسير”

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رسمت مشاهد تنافس طيور البحر، وهي تتسابق للحصول على الغذاء، وقت غروب الشمس على شواطئ ساحل منطقة عسير، لوحة بديعة جذبت زوار الواجهة البحرية في الحريضة.

يستمتع الزوار على الشاطئ، بمشاهد أسراب الطيور، وخاصة طيور النورس لحظة تنافسها أمام قرص الشمس، في منظر بديع جللته أشعة الشمس الذهبية الممتزجة مع أمواج البحر، فيما تقتات طيور كروان الماء وطائر الطبطوي وقنبرة الماء، على الأسماك الصغيرة والطحالب والعوالق النباتية على حواف الشاطئ. وفق “أخبار 24”.

ويستمر المشهد اليومي، حتى تتوارى الشمس، فتعود تلك الطيور إلى أعشاشها وقد أمّنت غذاءها وغذاء صغارها، ورصدت تلك المشاهد البديعة والجذابة لطيور البحر، قبيل الغروب على شاطئ ساحل عسير الذي يشهد هذه الأيام إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح.

“طيور البحر” تزين لوحة الغروب بـ”عسير”

جديد المحليات
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